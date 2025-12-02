Heidelberg Materials Aktie
EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Beendigung der bis zum 27.03.2026 laufenden Aktienverleihe von 1.200.000 Stück Aktien vom 02.06.2025
02.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102128 02.12.2025 CET/CEST
|17.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.25
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
