HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
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27.03.2026 12:07:10
EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HelloFresh SE
|Prinzenstraße 89
|10969 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
103972 27.03.2026 CET/CEST
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|EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, Kauf (EQS Group)
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|EQS-DD: HelloFresh SE: Fajence B.V., sell (EQS Group)
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|EQS-DD: HelloFresh SE: Fajence B.V., Verkauf (EQS Group)