HelloFresh Aktie

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HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

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07.05.2026 12:44:19

HelloFresh Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hellofresh mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Der Kochboxen-Anbieter habe die Erwartungen in ersten Quartal weitgehend erfüllt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Der bestätigte Ausblick sorge für Erleichterung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Hold
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4,23 € 		Abst. Kursziel*:
18,32%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,74%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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