HelloFresh Aktie
|4,28EUR
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|-2,01%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Hellofresh mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Der Kochboxen-Anbieter habe die Erwartungen in ersten Quartal weitgehend erfüllt, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Der bestätigte Ausblick sorge für Erleichterung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,23 €
|
Abst. Kursziel*:
18,32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,74%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
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