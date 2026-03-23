HelloFresh Aktie
|3,77EUR
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|5,34%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh nach Zahlen und Zielen des Kochboxenlieferanten von 10,80 auf 6,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb verwies auf ermutigende Fortschritte und Kennzahlen im Bereich Kochboxen, was das Kernstück seiner Kaufempfehlung sei. Der Bereich Fertiggerichte enttäusche jedoch weiterhin, hieß es in der am Montag vorliegenden Studie./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Buy
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
6,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3,85 €
|
Abst. Kursziel*:
58,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,02%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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