ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh nach Zahlen und Zielen des Kochboxenlieferanten von 10,80 auf 6,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb verwies auf ermutigende Fortschritte und Kennzahlen im Bereich Kochboxen, was das Kernstück seiner Kaufempfehlung sei. Der Bereich Fertiggerichte enttäusche jedoch weiterhin, hieß es in der am Montag vorliegenden Studie./ck/rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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