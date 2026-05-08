HelloFresh Aktie
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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 6,10 auf 4,70 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das erste Quartal sei zwar recht solide gewesen, aber die Unsicherheit hinsichtlich des zweiten Quartals überschatte dies, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend. Das Unternehmen habe bislang nur unzureichend erklärt, warum man gegenüber dem Vorjahr nicht mit einem anziehenden Absatz von Kochboxen rechnet. Zudem stehe hinter einer nachhaltigen Profitabilität im Geschäft mit Fertigmenüs ein Fragezeichen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
4,70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,25 €
|
Abst. Kursziel*:
10,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,57%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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