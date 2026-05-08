HelloFresh Aktie

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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

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08.05.2026 07:24:24

HelloFresh Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hellofresh von 6,10 auf 4,70 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das erste Quartal sei zwar recht solide gewesen, aber die Unsicherheit hinsichtlich des zweiten Quartals überschatte dies, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend. Das Unternehmen habe bislang nur unzureichend erklärt, warum man gegenüber dem Vorjahr nicht mit einem anziehenden Absatz von Kochboxen rechnet. Zudem stehe hinter einer nachhaltigen Profitabilität im Geschäft mit Fertigmenüs ein Fragezeichen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
4,70 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
4,25 € 		Abst. Kursziel*:
10,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,57%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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