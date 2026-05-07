HelloFresh Aktie
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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 3,60 auf 3,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der nach dem soliden Jahresauftakt schwache Ausblick auf das laufende Quartal sei durch optimistische Aussagen zur zweiten Jahreshälfte abgemildert worden, schrieb Marcus Diebel am Mittwochabend in seinem Resümee des Zwischenberichts. Er sieht indes nur sehr begrenzt Anzeichen für eine Umsatzstabilisierung ab der Jahresmitte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
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Unternehmen:
HelloFresh
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
3,50 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
4,36 €
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Abst. Kursziel*:
-19,65%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
4,49 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-21,96%
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Analyst Name::
Marcus Diebel
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KGV*:
-
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