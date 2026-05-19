HelloFresh Aktie
|4,46EUR
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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hellofresh auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Jüngste Datenauswertungen deuteten darauf hin, dass der Kochboxen-Rückgang in den USA erneut moderater verlaufen sei, schrieb Andrew Ross in einem Kommentar am Dienstag. Dies sei hilfreich und vielleicht auch ein wenig besser, als es der Ton während der Telefonkonferenz zum ersten Quartal habe vermuten lassen. Einen wirklichen Eindruck vom zweiten Quartal würden aber erst Daten für Mai und Juni geben können./ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Equal Weight
|
Unternehmen:
HelloFresh
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
4,40 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
4,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,22%
|
Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
4,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,30%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
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KGV*:
-
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