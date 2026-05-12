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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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12.05.2026 14:08:14

EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.05.2026 / 14:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Peter
Nachname(n): Gruber

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Infineon Technologies AG

b) LEI
TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0006231004

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
61,76473 EUR 617.647,30 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
61,76473 EUR 617.647,30 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate Berlin Stock Exchange
MIC: XGAT


12.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet: www.infineon.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104796  12.05.2026 CET/CEST





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