Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|
24.11.2026 12:14:44
EQS-DD: Nemetschek SE: Kurt Dobitsch, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
24.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Nemetschek SE
|Konrad-Zuse-Platz 1
|81829 München
|Germany
|Internet:
|www.nemetschek.com
|LEI Code:
|529900R0S2IX1S358J38
|End of News
|EQS News Service
|
108316 24.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Nemetschek SE
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12:14
|EQS-DD: Nemetschek SE: Kurt Dobitsch, Kauf (EQS Group)
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12:14
|EQS-DD: Nemetschek SE: Kurt Dobitsch, buy (EQS Group)
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|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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23.11.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
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23.11.26
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|23.11.26
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
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|Nemetschek Sell
|UBS AG
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|Nemetschek Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
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|Nemetschek SE
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