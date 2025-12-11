EQS-DD: Siemens AG: Dr. Ulf Markus Schneider, buy



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



11.12.2025 / 16:00 CET/CEST

1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: Dr. First name: Ulf Markus Last name(s): Schneider

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI

W38RGI023J3WT1HWRP32

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE0007236101

b) Nature of the transaction

Acquisition

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 233.70 EUR 46,506.30 EUR 233.75 EUR 12,388.75 EUR 233.80 EUR 31,563.00 EUR

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 233.7417 EUR 90,458.0500 EUR

e) Date of the transaction

10/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction

Name: XETRA RM MIC: XETR

