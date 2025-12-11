Siemens Aktie

Siemens

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

11.12.2025 16:01:11

EQS-DD: Siemens AG: Dr. Ulf Markus Schneider, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.12.2025 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Ulf Markus
Nachname(n): Schneider

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI
W38RGI023J3WT1HWRP32 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007236101

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
233,70 EUR 46.506,30 EUR
233,75 EUR 12.388,75 EUR
233,80 EUR 31.563,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
233,7417 EUR 90.458,0500 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA RM
MIC: XETR


11.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
Deutschland
Internet: www.siemens.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102362  11.12.2025 CET/CEST





