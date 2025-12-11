Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
11.12.2025 16:01:17
EQS-DD: Siemens AG: Dr. Ulf Markus Schneider, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siemens.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102358 11.12.2025 CET/CEST
Analysen zu Siemens AGmehr Analysen
|03.12.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|236,90
|-0,88%
