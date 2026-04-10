Sixt Aktie
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
|
10.04.2026 18:51:11
EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sixt SE
|Zugspitzstraße 1
|82049 Pullach i. Isartal
|Deutschland
|Internet:
|http://ir.sixt.eu
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
104344 10.04.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Sixt SE St.
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|EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, buy (EQS Group)
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10.04.26
|EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, Kauf (EQS Group)
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27.03.26
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