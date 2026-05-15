FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Aktien von Sixt mit einem fairen Wert von 90 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Jahresstart habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Er hob den Umsatzhebel und die stabilisierten Restwerte hervor. Die Anlagestory bleibe intakt./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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