Sixt Aktie
|70,85EUR
|-0,65EUR
|-0,91%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
14.05.2026 09:08:57
Sixt SE St Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Michael Kuhn in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,55 €
|
Abst. Kursziel*:
15,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,97%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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