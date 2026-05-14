Sixt Aktie
|70,85EUR
|-0,65EUR
|-0,91%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sixt nach den Zahlen fürs erste Quartal von 82 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autovermieter biete in einem am Aktienmarkt gescholtenen Sektor Qualität zu einer ansprechenden Bewertung, schrieb Zehua Jiang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,55 €
|
Abst. Kursziel*:
12,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
|
Analyst Name::
Zehua Jiang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
13.05.26
|Sixt-Aktie im Plus: Gewinnsprung nach Verlust im Vorjahr (dpa-AFX)
|
13.05.26
|Handel in Frankfurt: SDAX notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
13.05.26
|AKTIE IM FOKUS: Sixt wieder im Vorwärtsgang - 200-Tage-Linie im Blick (dpa-AFX)
|
13.05.26
|ROUNDUP: Autovermieter Sixt startet mit Umsatzrekord ins Jahr (dpa-AFX)
|
13.05.26