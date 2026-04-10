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WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

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10.04.2026 18:55:10

EQS-DD: Sixt SE: Katag Aktiengesellschaft, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.04.2026 / 18:53 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Katag Aktiengesellschaft

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Daniel
Nachname(n): Terberger
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Sixt SE

b) LEI
5299004ZME6CSBR7WP07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007231334

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
59,2623 EUR 709.191,9441 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
59,2623 EUR 709.191,9441 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.04.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Sixt SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach i. Isartal
Deutschland
Internet: http://ir.sixt.eu



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104350  10.04.2026 CET/CEST





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