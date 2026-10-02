voestalpine Aktie

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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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02.10.2026 12:17:33

EQS-DD: voestalpine AG: Gerhard Scheidreiter, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

02.10.2026 / 12:16 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Gerhard
Last name(s): Scheidreiter

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
voestalpine AG

b) LEI
529900ZAXBMQDIWPNB72 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000937503

b) Nature of the transaction
Disposal
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
45.22 EUR 441 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
45.22 EUR 441 Units

e) Date of the transaction
02/10/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


02.10.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

















Language: English
Company: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Austria
Internet: www.voestalpine.com
LEI Code: 529900ZAXBMQDIWPNB72



 
End of News EQS News Service




107364  02.10.2026 CET/CEST





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