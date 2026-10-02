voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|
02.10.2026 12:17:33
EQS-DD: voestalpine AG: Gerhard Scheidreiter, sell
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
02.10.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|voestalpine AG
|voestalpine-Straße 1
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|www.voestalpine.com
|LEI Code:
|529900ZAXBMQDIWPNB72
|End of News
|EQS News Service
|
107364 02.10.2026 CET/CEST
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