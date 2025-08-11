Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
|
11.08.2025 18:24:38
Etwa jedes zweite Heringsprodukt hat Nachhaltigkeitssiegel
HAMBURG (dpa-AFX) - Nach neuer Studie des gemeinnützigen Zertifizierers MSC stammt mehr als jedes zweites Heringsprodukt in deutschen Supermärkten aus nachhaltiger Fischerei. Das geht aus einer Mitteilung des Marine Stewardship Council (MSC) hervor.
Der MSC kritisiert, dass Hersteller weiter auf Hering aus überfischten und schlecht regulierten Beständen zurückgriffen. Das liege an den Entscheidungen der Hersteller und des Einzelhandels. Laut Analyse sind vergangenes Jahr annähernd 79.000 Tonnen Heringsprodukte verkauft worden. Der MSC-Anteil liege bei 54,9 Prozent.
Die Daten hat das Marktforschungsinstitut Circana für MSC erhoben. Andere kleinere Siegel für Wildfisch wie von Naturland und von Friend of the Sea sind bei der Auswertung nicht beachtet worden, wie es heißt. Weiter geht aus der Studie hervor, dass der in Deutschland verkaufte Hering vor allem aus der Nordsee stammt. Der Anteil liegt demnach bei 38 Prozent.
Der MSC hat nach einer Absichtserklärung der Naturschutzorganisation WWF und des Lebensmittelkonzerns Unilever die Arbeit im Jahr 1997 aufgenommen. Die Organisation aus London zertifiziert Produkte von Fischereiunternehmen, die etwa nicht zur Überfischung beitragen dürfen. Die Unternehmen müssen dazu ein Verfahren durchlaufen.
Naturschutzverbände wie der Nabu haben in der Vergangenheit Kriterien des MSC-Siegels als nicht streng genug kritisiert./lkm/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unilever plcmehr Nachrichten
|
18:24
|Etwa jedes zweite Heringsprodukt hat Nachhaltigkeitssiegel (dpa-AFX)
|
10:04
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Unilever von vor 5 Jahren rentabel gewesen? (finanzen.at)
|
05.08.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 mittags freundlich (finanzen.at)
|
05.08.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.08.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
04.08.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.at)
|
04.08.25
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.08.25
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Unilever plcmehr Analysen
|11:41
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|04.08.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|21.07.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|52,48
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAnleger warten ab: ATX beendet Handel stabil -- DAX schließt tiefer -- US-Börsen uneins -- Börsen in China letztlich in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich letztlich unbewegt. Der deutsche Aktienmarkt notierte im Montagshandel mit moderaten Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich unterdessen mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die asiatische Börsen legten zum Wochenauftakt zu.