Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge

Aktuell wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,89 Prozent stärker bei 5 044,62 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,325 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,840 Prozent auf 5 042,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5 000,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 021,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 058,91 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,02 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 21.02.2024, bei 4 775,31 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bei 4 524,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 181,60 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 058,91 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 3,06 Prozent auf 26,51 EUR), SAP SE (+ 2,64 Prozent auf 178,18 EUR), Infineon (+ 1,89 Prozent auf 31,59 EUR), BASF (+ 1,72 Prozent auf 52,77 EUR) und Stellantis (+ 1,31 Prozent auf 26,99 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Siemens (-1,19 Prozent auf 173,66 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,05 Prozent auf 443,30 EUR), BMW (-0,72 Prozent auf 105,45 EUR), Sanofi (-0,69 Prozent auf 86,95 EUR) und UniCredit (-0,55 Prozent auf 33,72 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 454 707 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 429,124 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,83 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 9,75 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at