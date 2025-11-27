Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
27.11.2025 12:57:00
Fast 2000 Jobs gefährdet: Allianz-Tochter soll Entlassungen wegen KI planen
Bisher machten vor allem US-Konzerne mit Kündigungen wegen KI Schlagzeilen. Nun könnte es laut Berichten Call-Center-Agenten bei einer Allianz-Tochter treffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
