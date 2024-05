Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind

So performte der Dow Jones am Freitag letztendlich.

Zum Handelsende erhöhte sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,32 Prozent auf 39 512,84 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,295 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,821 Prozent tiefer bei 39 064,27 Punkten in den Freitagshandel, nach 39 387,76 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 39 579,88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 39 406,26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.04.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 461,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 38 671,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 33 531,33 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,77 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 889,05 Punkten. 37 122,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell McDonalds (+ 2,63 Prozent auf 275,00 USD), 3M (+ 1,64 Prozent auf 98,93 USD), Verizon (+ 1,53 Prozent auf 40,40 USD), American Express (+ 1,32 Prozent auf 242,30 USD) und Honeywell (+ 1,14 Prozent auf 202,92 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Nike (-2,62 Prozent auf 90,94 USD), Boeing (-1,51 Prozent auf 178,51 USD), Amazon (-1,07 Prozent auf 187,48 USD), Amgen (-0,87 Prozent auf 310,15 USD) und Apple (-0,82 Prozent auf 183,05 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 18 209 534 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,832 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,74 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

