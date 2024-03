Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Wie bereits am Vortag richtet sich der LUS-DAX auch am dritten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent fester bei 17 716,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 685,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 723,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 035,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 16 628,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 639,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,81 Prozent. Bei 18 633,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Symrise (+ 4,62 Prozent auf 101,00 EUR), BASF (+ 1,59 Prozent auf 48,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,44 Prozent auf 26,70 EUR), Henkel vz (+ 0,86 Prozent auf 70,22 EUR) und Infineon (+ 0,71 Prozent auf 33,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,62 Prozent auf 39,77 EUR), Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 428,90 EUR), Deutsche Bank (-0,81 Prozent auf 12,53 EUR), Daimler Truck (-0,67 Prozent auf 42,86 EUR) und Siemens Healthineers (-0,46 Prozent auf 56,32 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 133 127 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 204,521 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,57 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

