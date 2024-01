Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX freundlich

Derzeit wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,26 Prozent auf 16 566,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 16 614,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 501,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 04.12.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 16 433,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 04.10.2023, einen Stand von 15 138,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 04.01.2023, den Wert von 14 479,00 Punkten.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 2,15 Prozent auf 35,15 EUR), Commerzbank (+ 2,13 Prozent auf 11,26 EUR), Deutsche Bank (+ 1,83 Prozent auf 12,47 EUR), Fresenius SE (+ 1,72 Prozent auf 29,02 EUR) und Rheinmetall (+ 1,72 Prozent auf 302,10 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-4,90 Prozent auf 33,90 EUR), adidas (-4,04 Prozent auf 171,92 EUR), Sartorius vz (-4,02 Prozent auf 317,90 EUR), Zalando (-3,61 Prozent auf 19,48 EUR) und Daimler Truck (-1,52 Prozent auf 33,05 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 665 075 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 160,647 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at