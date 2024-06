Freundlicher Handel: MDAX steigt am Mittag

Um 12:09 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,22 Prozent auf 26 839,10 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 242,377 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,017 Prozent auf 26 784,54 Punkte an der Kurstafel, nach 26 779,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 780,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 906,68 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,411 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 26 300,82 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 05.03.2024, einen Wert von 25 995,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, stand der MDAX noch bei 27 104,83 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 0,003 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. 25 075,79 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 2,37 Prozent auf 47,44 EUR), Knorr-Bremse (+ 1,84 Prozent auf 72,05 EUR), JENOPTIK (+ 1,36 Prozent auf 28,32 EUR), freenet (+ 1,10 Prozent auf 25,66 EUR) und Bechtle (+ 1,06 Prozent auf 45,58 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Evonik (-4,97 Prozent auf 18,75 EUR), KRONES (-1,73 Prozent auf 124,80 EUR), K+S (-1,58 Prozent auf 13,10 EUR), Aurubis (-1,48 Prozent auf 73,35 EUR) und KION GROUP (-1,01 Prozent auf 42,13 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 500 887 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 19,186 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,90 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at