Freundlicher Handel: MDAX zum Start auf grünem Terrain

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,29 Prozent höher bei 26 660,22 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 245,499 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,190 Prozent leichter bei 26 532,20 Punkten, nach 26 582,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26 529,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 661,51 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,069 Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25 409,63 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 055,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, wurde der MDAX mit 26 018,29 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 4,65 Prozent aufwärts. Bei 29 815,39 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. 23 626,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 2,21 Prozent auf 26,79 EUR), Nemetschek SE (+ 2,08 Prozent auf 81,46 EUR), Evonik (+ 1,70 Prozent auf 17,62 EUR), TAG Immobilien (+ 1,36 Prozent auf 12,66 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,13 Prozent auf 111,75 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen HelloFresh (-0,89 Prozent auf 14,54 EUR), HUGO BOSS (-0,88 Prozent auf 67,40 EUR), Knorr-Bremse (-0,54 Prozent auf 55,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,53 Prozent auf 37,88 EUR) und thyssenkrupp (-0,51 Prozent auf 6,24 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 593 183 Aktien gehandelt. Mit 17,327 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,35 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,80 Prozent an der Spitze im Index.

