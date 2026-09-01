Freundlicher Handel: SMI startet im Plus

Der SMI setzt seinen Aufwärtstrend auch aktuell fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Dienstag tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,33 Prozent höher bei 14 333,45 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,661 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,419 Prozent auf 14 346,23 Punkte an der Kurstafel, nach 14 286,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 321,34 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 371,93 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SMI einen Wert von 14 346,14 Punkten auf. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 13 305,40 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Stand von 12 176,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,20 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Novartis (+ 5,06 Prozent auf 129,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,51 Prozent auf 216,90 CHF), Swiss Re (+ 0,25 Prozent auf 140,90 CHF), UBS (+ 0,23 Prozent auf 44,38 CHF) und Lonza (+ 0,17 Prozent auf 577,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Partners Group (-7,07 Prozent auf 681,00 CHF), Roche (-1,47 Prozent auf 347,60 CHF), Sika (-1,41 Prozent auf 189,35 CHF), Geberit (-0,81 Prozent auf 565,60 CHF) und Givaudan (-0,55 Prozent auf 3 264,00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 605 652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303,798 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at