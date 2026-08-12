Swiss Re Aktie
|145,05EUR
|-1,85EUR
|-1,26%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Underweight" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Analyst Kamran M Hossain aktualisierte nach dem Halbjahresbericht des Rückversicherers seine Schätzungen. Unter Berücksichtigung aller vorgenommener Anpassungen steige seine Prognose für den Nettogewinn 2026 um 3 Prozent, während seine Schätzungen für 2027 und 2028 sänken, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
125,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
136,85 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-8,66%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
136,85 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,66%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
11.08.26
|Verluste in Zürich: SLI liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Börse Zürich in Rot: SMI fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
11.08.26
|SLI aktuell: SLI am Dienstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
11.08.26
|Börse Zürich: SMI legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
11.08.26
|SLI-Handel aktuell: SLI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
11.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
11.08.26
|Rising heat, growing exposure, changing hazards: benign first half of 2026 masks rising natural catastrophe risk, finds Swiss Re Institute (EQS Group)
|
11.08.26
|Steigende Hitze, mehr Exponierung, sich verändernde Naturgefahren: Ruhigere erste Jahreshälfte 2026 verdeckt steigendes Naturkatastrophenrisiko, zeigt Swiss Re Institute (EQS Group)
Analysen zu Swiss Re AG
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|145,05
|-1,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|11.08.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|11.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets