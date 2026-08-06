Swiss Re Aktie

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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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06.08.2026 08:26:20

Swiss Re Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underweight" belassen. Der Nettogewinn der Schweizer liege um zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Dagegen seien die Einnahmen in der Schaden- und Unfallrückversicherung um zwei Prozent hinter der Markterwartung zurückgeblieben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underweight
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
136,25 CHF 		Abst. Kursziel*:
-8,26%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
135,55 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,78%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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