Swiss Re Aktie
|146,10EUR
|0,25EUR
|0,17%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Das Nettoergebnis des Schweizer Rückversicherers liege um zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Ben Cohen in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Segment Schaden- und Unfallversicherung habe von geringen Auswirkungen von Naturkatastrophen profitiert./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
115,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
136,35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-15,66%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
136,65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,84%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
10:05
|AKTIE IM FOKUS: Swiss Re schwächelt nach Zahlen (dpa-AFX)
|
09:28
|Pluszeichen in Zürich: SLI steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich: SMI beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07:00
|Swiss Re delivers 9% increase in net income to USD 2.8 billion for the first half of 2026 (EQS Group)
|
07:00
|Swiss Re erhöht Gewinn im ersten Halbjahr 2026 um 9% auf 2,8 Mrd. USD (EQS Group)
|
07:00
|Swiss Re Corporate Solutions kündigt exklusive Partnerschaften in Indien und Mexiko an (EQS Group)
|
07:00
|Swiss Re Corporate Solutions announces exclusive partnerships in India and Mexico (EQS Group)
|
05.08.26
|SLI-Handel aktuell: SLI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|09:44
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:44
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|146,55
|0,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:44
|Verbund Sell
|UBS AG
|10:44
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:50
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|09:50
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|09:49
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|09:49
|Michelin Equal Weight
|Barclays Capital
|09:48
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|09:47
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|09:43
|Scout24 Buy
|UBS AG
|09:40
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Basler Buy
|Warburg Research
|09:12
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:09
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:01
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:01
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:00
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:56
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:55
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:54
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)