Swiss Re Aktie
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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 145 auf 135 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain hob am Dienstag mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen seine Jahresprognose für das Nettoergebnis des Rückversicherers an. Er liege damit über dessen Ziel, schrieb er. Auch seine Margenschätzungen für 2026 hob er an, schraubte aber seine Annahmen für die Erlöse im Versicherungsbereich bis 2028 nach unten./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 14:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 14:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
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Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
135,00 CHF
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
118,60 CHF
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Abst. Kursziel*:
13,83%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
118,60 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,83%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
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KGV*:
-
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