FTSE 100 im Blick 27.08.2025 09:29:03

FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu

Beim FTSE 100 lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,29 Prozent höher bei 9 292,68 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,738 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 265,80 Punkten, nach 9 265,80 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 9 265,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 9 301,86 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 0,308 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der FTSE 100 9 120,31 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 778,05 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.08.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 345,46 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,50 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 9 357,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 3,02 Prozent auf 0,97 GBP), Ocado Group (+ 1,97 Prozent auf 3,51 GBP), Severn Trent (+ 1,35 Prozent auf 26,25 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,32 Prozent auf 222,30 GBP) und Pershing Square (+ 1,26 Prozent auf 43,26 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Bunzl (-1,44 Prozent auf 24,70 GBP), Fresnillo (-1,05 Prozent auf 17,23 GBP), Admiral Group (-0,72 Prozent auf 36,08 GBP), Tesco (-0,56 Prozent auf 4,30 GBP) und Diploma (-0,55 Prozent auf 54,05 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 3 254 407 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 214,961 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,82 zu Buche schlagen. Die Taylor Wimpey-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

