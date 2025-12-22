GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 22.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in GSK-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das GSK-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des GSK-Papiers betrug an diesem Tag 16,78 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in GSK-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,613 GSK-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 086,14 GBP, da sich der Wert eines GSK-Anteils am 19.12.2025 auf 18,22 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 8,61 Prozent.

Insgesamt war GSK zuletzt 73,58 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shsmehr Nachrichten