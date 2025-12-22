GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Langfristige Performance
|
22.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das GSK-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des GSK-Papiers betrug an diesem Tag 16,78 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in GSK-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,613 GSK-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 086,14 GBP, da sich der Wert eines GSK-Anteils am 19.12.2025 auf 18,22 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 8,61 Prozent.
Insgesamt war GSK zuletzt 73,58 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
