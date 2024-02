Gewinne in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,43 Prozent fester bei 4 256,53 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,169 Prozent fester bei 4 245,46 Punkten in den Handel, nach 4 238,29 Punkten am Vortag.

Bei 4 245,46 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 266,02 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,869 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.01.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 072,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 903,66 Punkte. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, lag der STOXX 50 noch bei 3 943,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4,02 Prozent aufwärts. Bei 4 266,02 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 3,30 Prozent auf 55,04 GBP), AstraZeneca (+ 2,48 Prozent auf 100,70 GBP), Bayer (+ 2,30 Prozent auf 28,70 EUR), Glencore (+ 2,05 Prozent auf 3,99 GBP) und RELX (+ 1,78 Prozent auf 33,73 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Enel (-1,15 Prozent auf 5,86 EUR), Nestlé (-0,81 Prozent auf 97,32 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 410,10 EUR), BAT (-0,37 Prozent auf 24,13 GBP) und Roche (+ 0,00 Prozent auf 226,95 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 14 017 427 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 506,430 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,04 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

