Gewinne in Europa: Zum Handelsende Gewinne im STOXX 50

Wenig Veränderung war am Abend in Europa zu beobachten.

Am Mittwoch ging der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0,12 Prozent) bei 4 332,28 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,070 Prozent auf 4 329,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4 326,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 314,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 364,38 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Beginn der Woche sank der STOXX 50 bereits um 1,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, einen Wert von 4 374,30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 033,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 040,79 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,87 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 2,97 Prozent auf 131,75 CHF), Rio Tinto (+ 2,55 Prozent auf 53,88 GBP), UniCredit (+ 2,33 Prozent auf 34,43 EUR), Diageo (+ 1,93 Prozent auf 27,99 GBP) und Nestlé (+ 1,57 Prozent auf 93,36 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Enel (-1,46 Prozent auf 5,78 EUR), GSK (-1,27 Prozent auf 15,90 GBP), SAP SE (-0,95 Prozent auf 168,76 EUR), Reckitt Benckiser (-0,72 Prozent auf 41,10 GBP) und Roche (-0,63 Prozent auf 220,10 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die Glencore-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 24 707 081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 525,350 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die Santander-Aktie weist mit 6,21 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index weist die BAT-Aktie mit 10,54 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

