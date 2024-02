Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels steigen

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am zweiten Tag der Woche.

Um 09:27 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent stärker bei 16 929,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 917,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 983,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der LUS-DAX 16 590,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 130,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 351,00 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 1,11 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 012,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Beiersdorf (+ 1,78 Prozent auf 142,95 EUR), Siemens Energy (+ 1,16 Prozent auf 13,96 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,99 Prozent auf 398,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,90 Prozent auf 63,75 EUR) und Continental (+ 0,78 Prozent auf 74,64 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Bayer (-2,26 Prozent auf 27,95 EUR), Infineon (-1,31 Prozent auf 34,20 EUR), RWE (-1,03 Prozent auf 33,58 EUR), Porsche (-0,90 Prozent auf 81,80 EUR) und Siemens Healthineers (-0,61 Prozent auf 52,08 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 183 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 191,410 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

