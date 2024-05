Gewinne in Frankfurt: DAX schlussendlich fester

Am Freitag gewann der DAX via XETRA letztendlich 0,54 Prozent auf 17 993,69 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,781 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,020 Prozent fester bei 17 900,15 Punkten, nach 17 896,50 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 900,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 18 105,82 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 0,928 Prozent. Vor einem Monat, am 03.04.2024, wurde der DAX mit 18 367,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 16 918,21 Punkten gehandelt. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.05.2023, den Wert von 15 815,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 7,30 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 567,16 Punkte. Bei 16 345,02 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Henkel vz (+ 7,22 Prozent auf 79,34 EUR), Rheinmetall (+ 4,72 Prozent auf 536,60 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,12 Prozent auf 28,12 EUR), Siemens Energy (+ 2,73 Prozent auf 19,78 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,72 Prozent auf 226,30 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Daimler Truck (-3,78 Prozent auf 40,95 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,78 Prozent auf 402,60 EUR), Commerzbank (-1,47 Prozent auf 13,72 EUR), Allianz (-1,20 Prozent auf 264,20 EUR) und Hannover Rück (-0,99 Prozent auf 229,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 8 581 048 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 198,078 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at