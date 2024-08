Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone

So bewegt sich der STOXX 50 am Mittwoch.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 1,15 Prozent auf 4 492,08 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,036 Prozent stärker bei 4 442,67 Punkten in den Handel, nach 4 441,05 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 442,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4 497,34 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 0,879 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 4 491,43 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 4 395,30 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 4 053,53 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,78 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (ex EADS) (+ 4,84 Prozent auf 140,02 EUR), HSBC (+ 2,90 Prozent auf 6,97 GBP), Glencore (+ 2,55 Prozent auf 4,27 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,15 Prozent auf 28,26 GBP) und BP (+ 1,84 Prozent auf 4,60 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil GSK (-1,13 Prozent auf 15,25 GBP), RELX (-0,41 Prozent auf 36,73 GBP), Deutsche Telekom (-0,17 Prozent auf 24,05 EUR), UniCredit (-0,09 Prozent auf 38,38 EUR) und Novartis (-0,07 Prozent auf 98,41 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 4 888 117 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 522,927 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

2024 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,57 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at