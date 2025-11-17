Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|
17.11.2025 11:34:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 130 Euro - 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy angesichts der jüngst veröffentlichten Mittelfristziele von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern profitiere von der boomenden Nachfrage nach Gaskraftwerken, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den nächsten drei Jahren./la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: DAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
11:35
|Neues Rekordhoch: Siemens Energy-Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
11:34