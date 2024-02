Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne

Um 09:11 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent aufwärts auf 16 924,70 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,729 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,084 Prozent auf 16 936,14 Punkte an der Kurstafel, nach 16 921,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 16 941,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 922,05 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,008 Prozent. Vor einem Monat, am 08.01.2024, stand der DAX noch bei 16 716,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.11.2023, wies der DAX einen Stand von 15 229,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 412,05 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 0,926 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 049,52 Punkten. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Continental (+ 1,35 Prozent auf 74,84 EUR), Deutsche Bank (+ 0,98 Prozent auf 11,72 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,94 Prozent auf 42,49 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,88 Prozent auf 46,08 EUR) und Zalando (+ 0,85 Prozent auf 18,89 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens (-1,80 Prozent auf 165,14 EUR), Bayer (-0,56 Prozent auf 28,54 EUR), Deutsche Börse (-0,48 Prozent auf 185,40 EUR), MTU Aero Engines (-0,46 Prozent auf 216,50 EUR) und adidas (-0,30 Prozent auf 174,90 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 783 455 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 194,638 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,77 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at