Gute Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX mittags

Am Donnerstag verbucht der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,39 Prozent auf 16 587,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 16 508,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 614,50 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 04.12.2023, den Stand von 16 433,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 138,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 14 479,00 Punkten auf.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 2,30 Prozent auf 35,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,84 Prozent auf 11,33 EUR), Rheinmetall (+ 1,62 Prozent auf 301,80 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,13 Prozent auf 27,76 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,88 Prozent auf 195,50 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil adidas (-3,97 Prozent auf 172,04 EUR), Sartorius vz (-1,21 Prozent auf 327,20 EUR), Daimler Truck (-1,13 Prozent auf 33,18 EUR), Beiersdorf (-0,67 Prozent auf 134,40 EUR) und Zalando (-0,59 Prozent auf 20,09 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 1 881 941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 160,647 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 8,06 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at