Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün

Der TecDAX sprang im XETRA-Handel schlussendlich um 0,30 Prozent auf 3 406,36 Punkte an. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 532,501 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,000 Prozent fester bei 3 396,26 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 396,26 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 384,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 415,12 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der TecDAX bereits um 1,39 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, notierte der TecDAX bei 3 429,24 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.01.2024, den Stand von 3 261,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 291,99 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 2,46 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell CANCOM SE (+ 6,33 Prozent auf 29,58 EUR), Infineon (+ 2,40 Prozent auf 31,51 EUR), United Internet (+ 2,27 Prozent auf 21,66 EUR), freenet (+ 2,08 Prozent auf 26,56 EUR) und HENSOLDT (+ 2,05 Prozent auf 43,88 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Carl Zeiss Meditec (-3,04 Prozent auf 111,50 EUR), QIAGEN (-1,43 Prozent auf 38,72 EUR), Sartorius vz (-1,23 Prozent auf 351,90 EUR), SMA Solar (-1,16 Prozent auf 49,38 EUR) und ATOSS Software (-0,76 Prozent auf 259,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 817 660 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 210,637 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,80 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

