Gute Stimmung in New York: Dow Jones mit Zuschlägen

Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,51 Prozent stärker bei 38 097,93 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 12,828 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,152 Prozent leichter bei 37 845,56 Punkten in den Handel, nach 37 903,29 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 38 148,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 37 895,66 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,481 Prozent zurück. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 02.04.2024, einen Wert von 39 170,24 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, wurde der Dow Jones auf 38 654,42 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 02.05.2023, stand der Dow Jones noch bei 33 684,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 1,02 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 3,27 Prozent auf 177,07 USD), Nike (+ 1,59 Prozent auf 91,78 USD), Apple (+ 1,49 Prozent auf 171,83 USD), Amazon (+ 1,48 Prozent auf 181,65 USD) und UnitedHealth (+ 1,15 Prozent auf 489,67 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil 3M (-1,18 Prozent auf 97,28 USD), Johnson Johnson (-1,07 Prozent auf 149,56 USD), Dow (-1,07 Prozent auf 56,62 USD), Honeywell (-0,83 Prozent auf 193,68 USD) und JPMorgan Chase (-0,76 Prozent auf 190,40 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 5 720 456 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,700 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

