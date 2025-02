Handel in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittag

Anleger in Europa treten am fünften Tag der Woche den Rückzug an.

Am Freitag steht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,40 Prozent im Minus bei 4 742,91 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,303 Prozent auf 4 747,43 Punkte an der Kurstafel, nach 4 761,84 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 717,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 747,43 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,145 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 28.01.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 531,06 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 294,93 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 283,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,31 Prozent nach oben. Bei 4 784,64 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 291,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BASF (+ 1,54 Prozent auf 49,52 EUR), Enel (+ 1,33 Prozent auf 7,06 EUR), UBS (+ 1,16 Prozent auf 30,44 CHF), Diageo (+ 1,13 Prozent auf 21,57 GBP) und HSBC (+ 0,85 Prozent auf 9,20 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rio Tinto (-1,31 Prozent auf 47,56 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,24 Prozent auf 541,60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,00 Prozent auf 48,47 CHF), SAP SE (-0,99 Prozent auf 264,85 EUR) und BP (-0,86 Prozent auf 4,34 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 7 684 104 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 381,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,66 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at