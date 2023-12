Handel in Wien: ATX Prime freundlich

So bewegt sich der ATX Prime am vierten Tag der Woche.

Der ATX Prime legt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 2,12 Prozent auf 1 688,93 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 1 654,18 Zählern und damit 0,019 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1 653,87 Punkte).

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1 654,13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 693,18 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX Prime bereits um 1,32 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 14.11.2023, bei 1 635,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 614,07 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 14.12.2022, einen Stand von 1 570,57 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 6,64 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Lenzing (+ 10,34 Prozent auf 36,80 EUR), Wienerberger (+ 7,51 Prozent auf 29,78 EUR), voestalpine (+ 5,19 Prozent auf 27,98 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 4,05 Prozent auf 123,40 EUR) und AT S (AT&S) (+ 3,99 Prozent auf 26,06 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Erste Group Bank (-2,13 Prozent auf 35,85 EUR), Addiko Bank (-1,81 Prozent auf 13,55 EUR), Polytec (-1,55 Prozent auf 3,50 EUR), Telekom Austria (-1,05 Prozent auf 7,55 EUR) und AMAG (-0,75 Prozent auf 26,60 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 381 094 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 28,540 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

