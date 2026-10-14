Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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14.10.2026 15:01:58
IBM And Siemens Collaborate On Nanostack Research
(RTTNews) - IBM Corp. (IBM), announced on Wednesday that it is working with Siemens AG (SIE.DE) to advance its nanostack transistor architecture, combining IBM's semiconductor innovation with Siemens' electronic design automation and manufacturing software expertise.
Nanostack, unveiled earlier this year, vertically stacks nanosheet transistors to pack nearly 100 billion transistors at the 7 angstrom node, enabling higher performance and energy efficiency.
The collaboration aims to accelerate design, simulation and lithography techniques needed to prepare nanostack for production at scale.
In pre-market activity on the NYSE, shares of IBM were up 0.64 percent, changing hands at $232.28, after closing Tuesday's regular session 1.66 percent higher.
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15:58
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verliert (finanzen.at)
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15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verliert nachmittags (finanzen.at)
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15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.at)
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|Schwacher Handel: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
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Analysen zu Siemens AG
|12:20
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|09.10.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|IBM Corp. (International Business Machines)
|207,15
|1,20%
|Siemens AG
|270,60
|-1,08%
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