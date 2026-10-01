Siemens Aktie
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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Hold" belassen. Die Münchner dürften das Geschäftsjahr 2026 stark beenden, schrieb Gael de-Bray in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2027 dürfte mit den hohen Erwartungen allerdings nicht ganz Schritt halten./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
272,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
276,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,30%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
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|UBS AG
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