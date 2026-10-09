Siemens Aktie
|269,90EUR
|3,85EUR
|1,45%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Siemens entwickelten sich die Segmente Smart Infrastructure und Digital Industries gut./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
280,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
270,45 €
|
Abst. Kursziel*:
3,53%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
269,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,74%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:27
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Europa: So performt der STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|11:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|11:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|269,90
|1,45%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:19
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|11:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|voestalpine buy
|UBS AG
|11:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:08
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:04
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:58
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:57
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:23
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:22
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|10:22
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:21
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:20
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:19
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|10:18
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08:25
|Wienerberger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|08:06
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:45
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Carrefour Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG