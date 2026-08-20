Siemens Aktie
|276,05EUR
|-0,70EUR
|-0,25%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der absolvierten Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
280,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
274,95 €
|
Abst. Kursziel*:
1,84%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
276,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,43%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
10:56
|Siemens-Aktie sinkt dennoch: Goldman Sachs bleibt bei "Buy" und erhöht Kursziel (dpa-AFX)
|
19.08.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
19.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
|
19.08.26
|DAX 40-Papier Siemens-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Siemens AG
|10:59
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|10:59
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|276,45
|-0,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:44
|BBVA Neutral
|UBS AG
|11:43
|Santander Buy
|UBS AG
|11:30
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:29
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11:25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11:10
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:09
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|11:09
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|11:08
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:05
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:04
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|11:02
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:01
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:00
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|10:59
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:34
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|10:34
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|10:23
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|09:28
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|09:22
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:00
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|MBB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|NORMA Group Hold
|Warburg Research
|08:02
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:02
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:40
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:39
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:02
|Merck Neutral
|UBS AG
|06:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG