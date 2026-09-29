Siemens Aktie

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WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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29.09.2026 15:39:14

Siemens Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal des Industriekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Dank der Geschäftsfelder Rechenzentren und Energieversorgung rechne er mit einer anhaltenden Stärke im Bereich Systemintegration, schrieb Phil Buller in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Zudem gebe es weitere Anzeichen für eine Erholung in der Sparte Diskrete Fertigung. Der Experte konstatierte ferner ein weiteres starkes Auftragsquartal für den Bereich Mobilität sowie insgesamt eine unerhebliche zusätzliche Kosteninflation, die offenbar durch rasche Preismaßnahmen ausgeglichen worden sei./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:29 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
285,05 € 		Abst. Kursziel*:
21,03%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
282,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,28%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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