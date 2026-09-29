NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal des Industriekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Dank der Geschäftsfelder Rechenzentren und Energieversorgung rechne er mit einer anhaltenden Stärke im Bereich Systemintegration, schrieb Phil Buller in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Zudem gebe es weitere Anzeichen für eine Erholung in der Sparte Diskrete Fertigung. Der Experte konstatierte ferner ein weiteres starkes Auftragsquartal für den Bereich Mobilität sowie insgesamt eine unerhebliche zusätzliche Kosteninflation, die offenbar durch rasche Preismaßnahmen ausgeglichen worden sei./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:29 / BST





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